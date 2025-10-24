Aile The Shota、新曲｢月見想 (Prod. 蔦谷好位置)｣MVプレミア公開

Aile The Shotaが贈るラブソング第3弾｢月見想 (Prod. 蔦谷好位置)｣が10月24日、デジタルリリースされた。

本楽曲は、YUKI、ゆず、エレファントカシマシ、米津玄師、Official髭男dism、SEKAI NO OWARI、JUJU、back number、[ALEXANDROS]など多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、アレンジを行うプロデューサー・蔦谷好位置とともに制作した秋の夜長に寄り添う珠玉のバラード。

同楽曲のMusic Videoが10月24日21時に、Aile The ShotaのYouTubeチャンネルよりプレミア公開されることが決定。楽曲の世界観に合わせて刻一刻と変化していく温度やAile The Shotaの歌声から伝わる悲哀を深い影のあるトーンで表現し、楽曲の世界観に没入できる内容となっているとのこと。

■蔦谷好位置 コメント

Aile The Shotaともんじゃ焼き屋で出会って1年、一緒にこんな素敵なセッションして曲を作れるなんて最高でした。

Shotaの音楽への向き合い方を間近で体験できたことは今後の音楽人生にとても貴重な時間でした。

またかっこいい曲作ってもんじゃ焼き行きましょう！

■Aile The Shota コメント

「愛されることを求めて自分を殺す。」ここまで愛を歌い続けたAile The Shotaとしてこの詩を歌うことの意味や、その覚悟。念願の蔦谷さんとの制作の中で、裸の心と声を委ねてこんなにも素敵な楽曲として昇華できることをとても幸せに誇りに思います。

＜リリース情報＞

Aile The Shota

Digital Single「月見想 (Prod. 蔦谷好位置)｣

配信中

https://orcd.co/ats_tsukimisou

HP：https://ailetheshota.tokyo/