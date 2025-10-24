26日でサービス開始10周年を迎えるTVerは、これを記念したプロジェクト「Tele-Vision Next-Vision」を始動した。

特設サイトでは、各放送局の2025年10月期ドラマ出演者や人気バラエティ番組出演者など、総勢約20組のキャストから寄せられた「TVer10周年お祝いコメント動画」(随時更新)や、TVerの10年間を振り返る「TVer 10th History」などのコンテンツを用意。10月には、TVer初の縦型ショート動画機能を10月にローンチした。

25日・26日には東京・渋谷PARCO前で参加無料のイベントを開催。オリジナルフォトプリントブースでは、番組のテロップ風フレームなどの限定デザイン10種をが用意されている。

ほかにも、いらすとやとのコラボLINEスタンプを無料配布。サービス開始日の10月26日は「TVerの日」に認定された。

当初の対象デバイスはスマートフォン・タブレット、パソコンのみで、53番組・7コーナーの計60コンテンツからスタートしたTVer。2025年10月現在では、対象デバイスはスマートフォン・タブレット、パソコン、コネクテッドTV、ストリーミングデバイス、ゲーム機に対応し、常時800番組以上のコンテンツが毎日更新されるようになった。月間再生数は4.96億、月間ユーザー数は4,120万ユニークブラウザに成長している。