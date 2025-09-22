リクスタは9月17日、「2025年全国名字ランキングトップ12000」を発表した。同ランキングは「名字由来net」Webおよびアプリの名字データベースから、実世帯が確認できる名字のみを集計している。

2025年全国名字ランキング ベスト30

2025年の全国名字ランキング、1位は「佐藤」さんで、全国人数はおよそ181万3,000人。以下、2位「鈴木」さん(全国人数175万7,000人)、3位「高橋」さん(同137万2.000人)、4位「田中」さん(同130万2,000人)、5位「伊藤」さん(同104万5,000人)と続き、ベスト30である「小川」さん(同38万7,000人)までの全国人数の合計はおよそ2,267万7,000人。この数値は、日本の総人口1億2,433万690人(令和7年1月1日総務省統計局調べ)の約18%に相当する。

2025年全国名字ランキング 下位30

一方、最下位は12,000位の「綱本(つなもと)」さんで、全国人数はおよそ530人。そのほか、下位には11,975位の「中別府(なかべっぷ)」さん、11,980位の「師田(もろた)」さん、11,994位の「広見(ひろみ)」さんと、いずれも全国人数はおよそ530人という結果に。なお、下位11,971位～12,000位の30名字の合計はおよそ1万5,900人で、総人口のわずか0.01%程しか存在しない非常に希少な名字が並んでいる。

また、12,000位までにランクインした名字の有名人に注目すると、11,974位の「菅佐原(すがさわら)」さん(全国人数およそ530人)は、元アナウンサーの「菅佐原隆幸」さんや俳優の「菅佐原英一」さんがおり、千葉県北部である下総が起源と言われている。また、11,996位にはバレーボールで活躍した「菅山かおる」さんの「菅山(すがやま)」さん、11,988位には元プロ野球選手「池ノ内亮介」さんの「池ノ内(いけのうち)」さん、11,993位には俳優「栩野幸知」さんの「栩野(とちの)」さんなどがランクインしている。