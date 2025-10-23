TBSで10月24日に『秘密のストレス共有バラエティ め組の園』(20:55～22:00)が放送される。

この番組は、現代社会で誰もが抱える“イライラ”や“言いたくても言えないモヤモヤ”――そんな「秘密のストレス」をみんなで共有して、笑い飛ばして、スッキリ発散する新感覚バラエティ。

今年7月から9月まで深夜枠でレギュラー放送していた同番組が、今回は“初のゴールデンSP”としてパワーアップ。「女性1000人に聞いた秘密のストレス15連発! わかっていない男たち VS 気づいてほしい女たち 黒柳徹子もイライラSP」と題し、“共感”と“笑い”が炸裂する1時間を届ける。

■女7対男2のトークに小泉孝太郎「総攻撃覚悟できました･･･」

スタジオには、津田篤宏(ダイアン)、小泉孝太郎、あの、鏡優翔、野呂佳代、北乃きい、川田裕美、ヒコロヒーと豪華ゲストが登場。進行は田村真子TBSアナウンサーが務める。

番組では、誰もが心に抱えて、なかなか言えない“秘密のストレス”を再現。スタジオの出演者たちは手元のストレス判定札で共感できたのかを「わかる！」「わからない」でジャッジ。それぞれの判定理由から、日々のストレスにまつわるリアルすぎるトークが繰り広げられる。

収録序盤から「男の人ってわかっていないなぁ」という話題になると、津田に加えて小泉にも火の粉が･･･。「女性のストレスに絶対気づいていないと思う！」と女性陣から責められた小泉は、「総攻撃覚悟できました･･･」と苦笑い。

さらに、昭和・平成・令和を生き抜くレジェンド・黒柳徹子が緊急出演。令和のストレスを見て、黒柳にもイライラが。一方でその解決策も提案し、“黒柳節”が全開となる。

■再現ドラマで山里亮太、Kis-My-Ft2千賀健永ら熱演

総勢22人の俳優・芸人・アイドルが“リアルすぎるストレス”を熱演する再現ショートドラマでは、女性1000人に聞いたわかっていない男たち VS 気づいてほしい女たちを題材に「甘え夫にイラ！」「ダメ彼氏にイラ！」「化石上司にイラ！」「無神経女にイラ！」「煽りママ友にイラ！」「子供にイラ！」など、誰もが一度は感じたことがあるであろう“リアルなストレス”を15本立てで届ける。

出演は、「ゴシップ夫」に山里亮太、「美容カウンセリング男」にKis-My-Ft2・千賀健永 × 島崎遥香、「先輩好きです部下」にM!LK・塩﨑太智 × 高橋ユウ、「お値段子供」に橋本マナミ × 池村碧彩(金曜ドラマ『フェイクマミー』出演)、「盛れてない女」に森香澄、「やたら大先輩扱いしてくる年下部下」に柏木由紀 × 村重杏奈。さらにスタジオ出演者のダイアン津田とあのも再現ショートドラマに登場。ほかにも『め組の園』ならではの豪華キャストが勢ぞろいで大共感の再現ドラマを届ける。

