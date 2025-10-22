女優の池端杏慈(いけはた・あんじ)が、日本テレビ系で放送される『第104回全国高校サッカー選手権大会』(12月28日開幕、来年1月12日決勝)の21代目応援マネージャーに決定。このほど、同局で取材に応じ、喜びを語った。

目標をかなえて母と大喜び

会場に登場すると、席に座るタイミングもつかめないほど緊張の様子の池端。司会者に促されて一礼して座り、今回のオファーを聞いた際の感想を「ずっと目標にしてきたので、高校生活最後の年に決まって、びっくりとうれしさの両方がありました」と振り返る。

マネージャーからこの知らせを受けて、「電話越しに喜んでいるのが伝わってきたので、私も“本当ですか!?”となりました」と興奮状態に。一緒にご飯の準備をしていた母親とともに、料理の手を止めて大喜びしたという。

高校時代にサッカーをやっていた父親は、その現場にいなかったため、後にサプライズで発表。「ご飯を食べているときに、クラッカーを持ってきて、“高校サッカー決まりました! イエーイ!!”って鳴らしたら、お父さんが固まって動かなくなっちゃって(笑)」と、リアルなリアクションだったそうだ。

清原果耶のダンスに憧れ「挑戦してみたい」

影響を受けた歴代マネージャーとして挙げる一人は清原果耶で、「試合前の応援のダンスがすごくカッコいいと思って印象的でした。私もダンスが得意なので、挑戦してみたいです」と意欲。小学5年生から2年間ジャズダンスを習い、K-POPダンスにも取り組んできたという。

好きなアーティストはTWICEで、「小学生の頃から8年くらい大好きで、『Feel Special』という曲が好きです」と笑顔を見せた。

前回の選手権大会は、テレビに釘付けで観戦。「同年代の選手たちが情熱を持って頑張る姿に、夢中になっていました」といい、高校サッカーを「全力で青春しているイメージです」と表現する。

そんな選手たちへ、「悔しい瞬間や楽しい瞬間など、いろんな思いを私も一緒に共有させていただいて、応援マネージャーとして全力で皆さんのことをサポートしていきたいと思っています」とエールを送った。

■高校サッカー歴代応援マネージャー

初代 ：堀北真希 （第84回大会）

２代目：新垣結衣 （第85回大会）

３代目：北乃きい （第86回大会）

４代目：逢沢りな （第87回大会）

５代目：川島海荷 （第88回大会）

６代目：広瀬アリス（第89回大会）

７代目：川口春奈 （第90回大会）

８代目：大野いと （第91回大会）

９代目：松井愛莉 （第92回大会）

10代目：広瀬すず （第93回大会）

11代目：永野芽郁 （第94回大会）

12代目：大友花恋 （第95回大会）

13代目：高橋ひかる（第96回大会）

14代目：清原果耶 （第97回大会）

15代目：森七菜 （第98回大会）

16代目：本田望結 （第99回大会）

17代目：茅島みずき（第100回大会）

18代目：凛美 （第101回大会）

19代目：藤崎ゆみあ（第102回大会）

20代目：月島琉衣 （第103回大会）

21代目：池端杏慈（第104回大会）