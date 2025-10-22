俳優・歌手の草なぎ剛と香取慎吾がMCを務めるフジテレビ系バラエティ特番『大相撲フードバトル～2025冬の陣～』が、11月28日(20:00～)に放送。2人がフジのバラエティで共演するのは、17年11月1日放送の『おじゃMAP!!』以来8年ぶりとなる。

この番組は、昨年夏に草なぎがチェアマン(MC)を務めた特番『大相撲部屋対抗! 大食い＆歌うまバトル』が“大食い”に特化し、新たに香取を迎えて放送されるもの。戦いの舞台は大人気の外食チェーン店で、力士たちが大量に平らげていく圧巻の食べっぷりを見せる。

出場力士の“応援隊長”として、AMEFURASSHI(愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花)、JOY、中西茂樹(なすなかにし)、森泉、山崎弘也(アンタッチャブル)、そして香取の6組がバトルに参戦。各会場に駆けつけ、大食い力士たちの戦いをサポートする。さらに応援隊長たちは、自身が応援する力士の所属している相撲部屋を訪れ、潜入レポートにも挑戦する。

このほか、草なぎ、香取、王林の3人が、相撲にまつわるクイズに挑戦するコーナーも。実施。草なぎ＆香取と初共演となる王林の活躍にも注目だ。

浅野翔太郎チーフプロデューサーは「草なぎ剛さんがまさかのミラクルを起こしてくれました。香取慎吾さんがとにかく汗をかいてくれました。出場力士の皆さんが想像をはるかに超えるフードバトルを見せてくれました。そして、応援隊長の皆さんが本気で頑張ってくれました(ザキヤマさんは垣根を超えた［!?］大活躍!)。そんな出演者・関係者の皆様のパワーが思いっきり詰まった番組になっています。スシロー＆餃子の王将＆牛角! “おいしい”のオンパレード。金曜日の夜、ご飯のお供にぜひお楽しみください!」とコメントしている。

【編集部MEMO】

草なぎ剛は『大相撲部屋対抗! 大食い＆歌うまバトル』のMCを務めた際、「力士の皆さんが食べているちゃんこを、僕たちも少しいただいたんですけど、どれも本当においしくて。時津風一門の“湯豆腐ちゃんこ”なんて、キャベツとか具材がトロトロに煮込まれていて、さっぱりしているのにコクがある。力士のあの大きな体は、おいしいものでできているんだ、ということを知りました(笑)」と語っていた。

