ジェーシービーはHoteLuxとともに、JCBプレミアムカード会員向けに、高級ホテルでの特別な体験を提供する「JCB Premium Stay Powered by HoteLux」を開始した。

「JCB Premium Stay Powered by HoteLux」は、JCBプレミアムカード会員が会員制高級ホテル予約アプリ「HoteLux」の有料会員資格を無料で利用できるサービス。

対象のJCBプレミアムカードが「ザ・クラス」の場合、通常特典として、2名分の朝食無料、客室のアップグレード、アーリーチェックイン、レイトチェックアウトなどをプレゼント。さらに「Elite Plus」会員(通常年会費US499ドル)へ無料招待し、Elite Plusだけの特典として、記念日のボーナスポイントや、希望する人1名への「Elite」会員資格をプレゼントする。また、ホテル予約時に使用可能なホテルクーポンを、毎年4万円分(5,000円分のクーポン2枚を年4回)プレゼントする。

「プラチナ」の場合、2名分の朝食無料、客室のアップグレード、アーリーチェックイン、レイトチェックアウトなどの特典が付く「Elite」会員(通常年会費US349ドル)へ無料招待する。ホテル予約時に使用可能なホテルクーポンを、毎年2万円分(5,000円分のクーポン1枚を年4回)プレゼントする。

「ゴールド ザ・プレミア ゴールド(Biz Oneは対象外)」の場合も、「Elite」会員(通常年会費US349ドル)へ無料招待。ホテル予約時に使用可能なホテルクーポンを、毎年1万円分(5,000円分のクーポン1枚を年2回)プレゼントする。

リリースを記念したキャンペーンとして、2026年1月31日までに、対象のJCBカードでHoteLuxの予約にて10万円(税別)以上支払いを行ったユーザーの中から500名に、次回ホテル予約時に利用可能なクーポン1万円分をプレゼントする。

また、「ザ・リッツ・カールトン日光」をはじめとする対象ホテルを予約したユーザー先着10名に、ホテル宿泊時に無料で受けられる特典をプレゼントする。

対象ホテルと特典

利用にはJCBの会員専用ウェブサービス「MyJCB」より、「HoteLuxアプリ」または「HoteLux専用ウェブサイト」から会員登録が必要。