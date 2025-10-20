ジャルカードは10月16日、JAL・JCBカード プラチナ Pro会員限定の優待サービスとして、One Harmonyの上位ステータス「エクスクルーシィヴ」への招待を開始した。

One Harmony

これにより、オークラ ホテルズ&リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティで利用できる会員プログラムOne Harmonyの、特別なステータスならではのさまざまな特典を受けることができる。優待の詳細は、会員専用サイト「MyJALCARD」にログインし、プラチナ Pro会員限定優待の専用ページから確認できる。

優待の確認方法

なお、JAL・JCBカード プラチナ Proが届いた後、2026年3月22日までにエクスクルーシィヴへの申し込みを行った場合に限り、プラチナ Pro本会員に加え、プラチナ Pro家族会員も対象となる。2026年4月6日以降は、プラチナ Pro本会員のみがエクスクルーシィヴに申し込むことができる。

なお、一度プラチナ Pro家族会員を退会し再度入会した場合や、プラチナ Proから他の種別へ切り替えた後に再度プラチナ Pro家族会員として入会した場合などは、契約が異なるため本優待の対象外となる。