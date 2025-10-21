フジテレビの動画配信サービス・FODでは、YouTubeチャンネル「NO GOOD TV」がハロウィン当日の夜に開催するイベント『NO GOOD TV “HALLOWEEN” FES』を、ペイ・パー・ビュー(PPV)で、31日19時から独占生配信する。

『NO GOOD TV “HALLOWEEN” FES』

2020年に開設されたYouTubeチャンネル「NO GOOD TV」は、“自宅で少しでも楽しんでいただけるエンターテインメントを”をテーマに誕生し、数々の名物企画を生み出してきた。MVやライブ映像の公開だけでなく、「図工の時間」ではオリジナル商品をプロデュース。さらに、リモートを中心に様々なジャンルのゲストが集結したトーク企画やゲーム企画など、ステージとはひと味違う出演者たちの素があの締める。

そんな「NO GOOD TV」が、開設5周年を迎えた節目となる2025年のハロウィンに、東京ガーデンシアターでリアルイベント『NO GOOD TV "HALLOWEEN" FES』を開催。「NO GOOD TV」名物企画のステージのほか、イベントだからこそ実現できる新企画やパフォーマンスなどが展開される。

すでに出演が発表されているのは、赤西仁、錦戸亮、山田孝之、小栗旬、三浦翔平、ヒコロヒー。さらに、津田篤宏(ダイアン)、狩野英孝の出演も決定し、フジテレビの伊藤利尋アナウンサーが司会を務めることが発表された。リアルチケットはすでに完売となっている。