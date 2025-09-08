赤西仁と錦戸亮による共同プロジェクト「N/A」初のアリーナライブ『N/A LIVE 2025 “THE MEN IN THE ARENA”』から、横浜・ぴあアリーナMM公演2日目の模様が、WOWOWで13日(21:00～)に全曲独占放送・配信される。この楽曲リストが公開された。

これは、「3カ月連続! 赤西仁×錦戸亮『N/A』WOWOW特集』の一環で放送されるもの。10月18日(22:00～)には、アリーナライブとハワイでのアフターパーティーに密着したドキュメンタリー番組、11月に赤西仁・錦戸亮それぞれの過去のソロライブの模様を放送・配信することが決定している。

10月18日放送では、「N/A」のアリーナライブ、そしてハワイでのアフターパーティーの舞台裏に密着。「N/A」の初ライブを予定していた2020年、コロナ禍で中止を余儀なくされたが6年の月日が流れ、ようやく実現に至ったアリーナライブ『N/A LIVE 2025 “THE MEN IN THE ARENA”』のハワイの地でのアフターパーティーのドキュメンタリー番組を届ける。

11月放送では、赤西が2023年に自身のレーベル設立10年目を記念して行った、国立代々木競技場第一体育館でのライブを放送・配信。2014年に自主レーベル「Go Good Records」を立ち上げた赤西仁が、2023年7月に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催した『JIN AKANISHI "10th Anniversary Live 2023"』の模様を送る。これは、「Go Good Records」設立10年目という節目にふさわしく、数々の代表曲を披露した赤西仁の歴史が詰まったライブとなっている。

さらに11月には、2021年に45公演ものコンサートを開催した錦戸の、『RYO NISHIKIDO LIVE 2021 “SHABBY”』、ライブイヤーを締めくくった同年12月18日の幕張メッセ公演の模様を放送・配信。あえて「ぼろぼろの」「みすぼらしい」という意味を持つ“SHABBY”をタイトルに冠した錦戸のパフォーマンスが見られる。

9月13日に放送される楽曲は、以下の通り。

1.N/A Introduction

2.Point of Departure ~International~

3.Get Loose

4.NO GOOD

5.I’m an Osakan

6.ラストノート

7.スケアクロウ

8.Half Down

9.バナナジュース

10.ノマド

11.You,Red Wine and Weed

12.Go Higher

13.Baila

14.アイナルホウエ

15.Let Me Talk To U

16.Mi Amor

17.THANK YOU

18.ムラサキ

19.code

20.愛のかたまり

21.Kingdom

22.Eve

23.Blue

24.Summer Kinda Love

25.Tokyoholic

26.Hey What's Up?