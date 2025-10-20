テレビ埼玉(テレ玉)では、日本初の長編アニメシリーズ『鉄腕アトム』を、11月1日から放送する(毎週土曜18:30～ ※放送終了後、TVerで配信)。

『鉄腕アトム』は1963年に制作・放送された日本で初めての本格的なテレビアニメシリーズ。十万馬力のロボット少年アトムが、21世紀の未来世界で大活躍する物語に当時の子どもたちは熱狂した。

埼玉県新座市には、アニメ制作会社「手塚プロダクション」のスタジオがあり、同市では、2003年4月7日(劇中でのアトムの誕生日)に「鉄腕アトム」を特別住民に認定した。このほか、JR新座駅の発車メロディにテーマソングが採用されたり、地域通貨として「アトム通貨」が発行されるなど、「鉄腕アトムのまち」として知られている。

今回の放送を記念して、主人公・アトムの声優を務めた清水マリが、21日に放送される情報番組『マチコミ』(毎週月～金曜16:30～)に生出演。清水は、11月1日から放送の『鉄腕アトム』の番組内で、提供読みやイラスト紹介コーナーのナレーションも務める。

また、視聴者からアトムやウラン、お茶の水博士など番組に登場するキャラクターのイラストを募集。応募作品は放送やホームページなどで紹介される。

テレ玉では、「昭和100年」にちなみ、『鉄腕アトム』のほかにも『あしたのジョー』や『キン肉マン』『仮面ライダー』などの昭和コンテンツを放送している。

(C)手塚プロダクション