元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で12日に公開された動画に出演。メジャー挑戦が確実視されるヤクルト・村上宗隆について語った。

村上宗隆

村上宗隆の成績を予想

山本萩子から「(村上選手はメジャーでどのくらい)一年目の成績として打つと思いますか?」と質問され、五十嵐氏は「やっぱり、どの選手も言うことは、日本とアメリカを比較した場合に、タイミングの取り方を変えないといけないんですよ。だから、そのタイミングの作り方とか、アメリカのバッティング練習も含めて、そこに合わせたときに、自分のアメリカに合ったタイミングが取れるかどうかっていう対応ですね。それすごく大事かなと思う」と持論を展開。

その上で、五十嵐氏は「それがしっかり決まると、シーズン中もそれなりに結果は残るのかなと思いますね。なにしろ、対応能力が大事なので。でも、普通にしっかりその辺がうまく噛み合ってきたら、2割8分前後で、ホームランが……今年、鈴木選手が30本打ったから、30本打ったらすごいことだけど、20本くらい」と予想していた。