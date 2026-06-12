ヤクルト、6回に4点！逆転でリード

1回、2回にソフトバンクが計2点を先制。しかし6回表、ヤクルトが打者一巡の猛攻で一挙4点を奪い、4-2と逆転に成功した。ソフトバンクは正木の本塁打、海野の適時打、ヤクルトは岩田の2打点でそれぞれ得点を重ねた。

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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 61 33 26 2 .559 -
2 阪神 59 32 26 1 .552 0
3 ヤクルト 61 32 28 1 .533 1
4 DeNA 61 25 34 2 .424 8
5 広島 58 21 34 3 .382 10
6 中日 61 21 39 1 .350 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 62 38 22 2 .633 -
2 ソフトバンク 60 36 24 0 .600 2
3 オリックス 61 33 27 1 .550 5
4 日本ハム 63 34 29 0 .540 5
5 ロッテ 61 29 30 2 .492 8
6 楽天 60 22 37 1 .373 15