ヤクルト、6回に4点！逆転でリード

1回、2回にソフトバンクが計2点を先制。しかし6回表、ヤクルトが打者一巡の猛攻で一挙4点を奪い、4-2と逆転に成功した。ソフトバンクは正木の本塁打、海野の適時打、ヤクルトは岩田の2打点でそれぞれ得点を重ねた。

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