日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』(毎週火曜21:00～)が、21日に放送される。

VTRでは市議会議員という立場を利用し、総額6億円以上の詐欺をはたらいた女の裏の顔と恐ろしい詐欺の手口に迫る。清楚なルックスと誠実そうな笑顔、はっきりと物言う毅然とした態度で“美人すぎる市議”と呼ばれ、写真集も発売するほどの話題を集めた女。しかし、この笑顔の裏にはもう一つの顔があった。

異常なまでの金への執着で、市議という肩書を利用し、恐ろしい詐欺を企てる。騙し取った金は、6億円以上。コロナ禍の非常事態に困っている人の弱みにつけ込んだ許されない手口とは。

詐欺事件のVTRにちなんでSnow Manの中で一番騙されやすい人をMC・笑福亭鶴瓶に尋ねられた深澤辰哉は、向井康二の名前を挙げ、そのピュアな人柄を物語る驚きのエピソードを披露。さらに、「騙されにくい!」と太鼓判を押すメンバーについても語る。

ほかにも、當真あみ、ナジャ・グランディーバ、平子祐希(アルコ＆ピース)が出演する。