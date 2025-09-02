俳優の斎藤工が主演を務めるテレビ朝日ドラマ『誘拐の日』(毎週火曜21:00～)のクランクアップを迎え、コメントが公開された。

テレビ朝日 ドラマ『誘拐の日』 ＝テレビ朝日提供

同作は、心やさしきマヌケなおじさん誘拐犯・新庄政宗(斎藤)と、記憶喪失の8歳天才少女・七瀬凛(永尾柚乃)という奇妙な凸凹バディが、犯人捜しと逃亡劇を繰り広げるヒューマンミステリー。SNSでも考察が盛り上がりを見せ、Tver総合ランキング第1位を達成し続けてきた。さらに、見逃し配信から調査した「完再生率」が、全話平均78.2％(TVer DATA MARKETINGにて算出。期間7/1～8/25)を記録し、今クールの全局ゴールデン・プライム帯の連続ドラマ中1位を獲得した。

そんな注目を集めた同作は、先日約4か月に及ぶ撮影がすべて終了。斎藤のクランクアップには、永尾がサプライズで登場。斎藤が「え? 全然気がつかなかった! 今日は来られないって聞いてたよ!?」と驚いていると、永尾は「それウソなんです(笑)!」と笑顔を見せた。

斎藤は「どこか今までのクランクアップとはひと味もふた味も違うこの現場の温度感は、とても居心地がよくて……終わってしまうことが、いまだに自分の中で咀嚼できません。俳優を続けてきてよかったなと思えた作品でしたし、こんな現場があるんだったら、これからもこの仕事に夢や希望を抱けるな、と心から思えた４カ月でした。この現場に出会えて心から幸せでした」と感謝をこめて挨拶した。

一方、永尾は須之内(江口洋介)の部屋のシーンで撮影終了。オールアップの声がかかると、斎藤が永尾の背後からバルーンをあしらった色とりどりの花束を持って登場する。しかし、贈呈直前で床に滑って転びそうになり、それに驚いた永尾も敷いてあった布団の上にころんと寝転んでしまい、2人で笑い合うというハプニングに満ちたクランクアップとなった。

撮影を終えた思いを永尾は「4カ月間、本当にありがとうございました。すごく楽しくて、毎日夢のような日々で、深川(栄洋)監督や片山(修)監督にはいろいろ教えてもらって、すごく勉強になって自分でも成長したなって思います。明日からみなさんと会えなくなるのは寂しいけど、またお会いできるよう頑張りたいなと思います。みなさんに会えて本当にうれしかったし、すごく楽しかったです。ホントにホントにありがとうございました」と語った。

また、新庄と凛の味方に転じた弁護士・山崎忠を演じた深澤辰哉は、最終話に登場する法廷シーンでクランクアップ。本作で弁護士役に初挑戦し、ついに裁判の場面も体験した深澤は、メンバーカラーである紫の花束を贈られて大感激しつつ、「共演者の皆さんに毎日勉強させていただき、ご一緒できて嬉しく思います。スタッフの皆さんの“いい作品を作りたい”という思いが伝わってきて、演じている僕たちもすごくやりやすく、いい現場だなと思いました。また大きくなって、みなさんとお仕事できるようにがんばります! これからも深澤辰哉、Snow Manをよろしくお願いいたします!」と笑顔を見せた。