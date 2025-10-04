日本テレビのドキュメントバラエティ番組『旅するSnow Man』(毎週日曜16:25～ ※関東ローカル)のEpisode7が、5日に放送される。

今回は、Snow Manの深澤辰哉と宮舘涼太、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が群馬を巡る旅を繰り広げる。

旅の始まりは、日本で2番目に標高が高いと言われる榛名湖。手漕ぎボートに揺られながら、大自然の空気を全身で感じるひとときを過ごす。

続いて訪れたのは、全国有数の小麦の産地・高崎。“パスタの街”として知られるこの地で、頂点を極めた名店の一皿に感激する2人の表情にも注目だ。さらに、高崎だるま発祥の地として知られる寺では、オリジナルだるま作りに挑戦。2人がそれぞれだるまに込めた今の願いとは。

そして、タビィとの会話から明かされるプライベートな一面も。「古着が好き」な2人は、タビィの案内でおすすめの古着店へ。うれしそうなリアクションを見せる。

旅の締めくくりは、群馬に伝わる名物「スノ鍋」を囲みながらのトークタイム。老舗割烹で味わう、あったか鍋に、心もほっこりする。トークでは、グループをけん引してきた深澤が、大切にしてきた価値観を語る。