ファミリーマートは10月14日～11月10日、茨城県及び常陸太田市と連携した「茨城をたべよう」フェアを北海道・東北地方・関東地方(一部地域)のファミリーマートで実施する。

茨城県の魅力を発信

本企画では、「シン・いばらきメシ総選挙2024」で第3位に入賞した「けんちんまん」(178円)をはじめ、茨城県にゆかりのある原材料を使用したおむすび、弁当、麺類、パンの合計5品を発売する。フェア対象商品には「茨城をたべよう」のロゴを使用し、茨城県産の食材の魅力をPRしていく。県産品の消費拡大や生産者の皆様の支援に繋げるとともに、食をきっかけに茨城県への関心を高め、地域活性化の一助となることを目指す。

茨城をたべよう

けんちんまんは、常陸太田市の「Go!郷!会」監修、けんちん汁の具材感・味わいを再現した中華まん。4種の野菜とこんにゃく、豚肉などが入っており、野菜の旨味、醤油やみその甘味とコクが特徴となっている。

「鶏かわおむすび」(185円)は、茨城県の銘柄鶏「つくば鶏」の鶏皮を使用したおむすび。ご飯は炙り焼にした鶏皮を一緒に炊き込んだ仕様か、醤油ご飯の仕様となる(発売地域によって異なる)。さらに中具にも炙り焼きをした鶏皮を甘めな味付けのタレをあえてトッピングすることで、鶏皮の旨味と食感が楽しめる。

「甘辛たれのつくば鶏丼」(598円)は、茨城県の銘柄鶏「つくば鶏」を使用したお弁当。甘じょっぱい味付けで、鶏そぼろ、鶏つくね、鶏むね肉の3種類の味わいが楽しめる。

「茨城県産大根使用 みそけんちんうどん」(554円)は、濃厚なみそベースのつゆにごま油を効かせ、茨城県産の大根など具材を使用している。茨城県のけんちんそばをアレンジし、コシのある太めのうどんで仕上げた。

「お芋のドーナツ(茨城県産紅はるか)」(158円)は、茨城県産の紅はるか使用のあんを練り込んだ、ふんわりしっとり食感のお芋のドーナツ。さつまいものやさしい風味が広がる一品。

知事・市長による試食会やメディア連動でフェアを盛り上げ

商品の発売に合わせて、茨城県や常陸太田市と連携した様々なイベントを実施する。発売前には、大井川和彦茨城県知事による試食会を茨城県庁で開催し、けんちんまん発売日の10月15日には「道の駅ひたちおおた」にて藤田謙二常陸太田市長による試食会も開催する。

また、茨城県で人気のラジオ局LuckyFM茨城放送の番組と連携し、合計4回にわたり商品をPRする特別コーナーの放送を予定しており、商品の魅力を発信していく。