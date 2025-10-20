フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ABCテレビ27日にスタートするドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』シーズン2を、21日0時から先行独占配信する。

『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』

LDH所属アーティストの光と影に迫るエンタテインメントドキュメンタリー。光り輝く舞台に立ち、人々を魅了するアーティスト。輝かしい躍進の裏には、自身の全てをパフォーマンスに捧げてきたストイックな覚悟がある。そんな彼らがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道(＝One Way Road)にカメラが密着する。

シーズン2では、2001年のデビューから日本の音楽シーンを席巻してきたEXILEに密着。2020年代、一度歩みを止め、新な未来を模索する道を選んだEXILE。彼らの歴史の中で、最も多くのステージに立ち続けてきたパフォーマー・AKIRAは、圧倒的な存在感とともに仲間を輝かせるリーダーシップでチームを導いてきた。HIROとの運命的な出会いからデビューし、その表現の場はパフォーマー以外の活動へと広がり、現在では台湾でLDHのCEOとして新たな挑戦に挑んでいる。

彼を中心にEXILEを深堀りするほか、ATSUSHIが完全復活し、11人体制のEXILEで挑むドームツアー(11月15日開幕)までの道のりを追う。さらに、今年グループ初のアジアツアーを開催した若手グループ「BALLISTIK BOYZ」を筆頭に、今話題のLDHグループにも密着予定となっている。

■シーズン2 ＃1 動き出す、新しい物語

EXILEの歴史の中で、最も長く、最も多くステージに立ち続けてきたパフォーマー・AKIRA。圧倒的な存在感を放ちながらも、常にチーム全体を輝かせることを優先し、背中でリーダーシップを示してきた男だ。静岡県磐田市のサッカー名門高校に進学したサッカー少年AKIRAがダンスと出会い、高校卒業後、初めて東京でパフォーマンスしたクラブでEXILEメンバーのMAKIDAIとUSAと奇跡の出会いを果たす。上京してMAKIDAIとUSAらとのグループ「Rather Unique」でのデビューを目指す中、LDHのダンススクール「EXPG」立ち上げというビッグプロジェクトを託された。若者たちの夢の原点となる場所、EXPG東京校、そして宮崎校の立ち上げを成功させ、2006年の第二章の幕開けと共にEXILEに加入。豪快で華やかなパフォーマンスで目を引く存在となった。そしてもうひとつの顔、台湾を拠点した「LDH愛夢悅（アイムユエ）」CEOの立場で、LDHのアジア進出を進める先頭に立っている。番組は、そんなAKIRAを追って台湾へ飛んだ。「HIROさんの作ってきたEXILEは、次世代で受け継いでいかないと申し訳ないし、フェアじゃない。自分の役割、責任としては“開拓者”として新たな道なき道を作っていくこと。」ダンスに導かれ、HIROの背中を追ったAKIRAが、CEOとして台湾と日本を行き来する日々の中で見えてきた未来とは――。

【編集部MEMO】

FODではこれまで、ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』『僕らのミクロな終末』といったABCテレビの番組を配信している。

