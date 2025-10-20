人気クリエイター・ナガノさんによる「ナガノの水族館」キャラクターたちが、フィギュアキーホルダーになってカプセルトイに登場! SNSを中心に早くも話題となっています。
こちらは、海の生き物たちのゆるっとした可愛さがたまらないカプセルトイ「ナガノの水族館 フィギュアキーホルダー」です。
「シロクマ」「タコクラゲ」「オオサンショウウオ」「ペンギン」「カワウソ」「アザラシ」といったラインナップで、ナガノワールド全開のゆるかわキャラが勢ぞろい! 高さ約40mmというかわいいサイズ感と、丸みを帯びた立体フォルムがぷにぷにしていて癒されますね。さらに、それぞれ何やらつぶやいているようで、その吹き出しが付いているのもおもしろい!
SNSでは、「これはほしい!!!」「なぬ!!!!シロクマ当てに行きたい」「え…オオサンショウウオめちゃおもろ可愛いんやが」「かわいいwwwみんな可愛いけどカワウソほしい」と話題に。中には、「『ド』ってお腹に書きたいw」「ガッチャガッチャ でもでもだってだって」と、キャラのセリフや雰囲気を楽しむコメントも見られるなど、ナガノファンならではの盛り上がりを見せています。
価格は1回500円。見つけたら、迷わず回しちゃっいましょう!!
