IHGホテルズ&リゾーツは10月20日より、「朝食の香りで目覚める宿泊プラン」をホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋(大阪府大阪市)で提供する。

旅行者約9割が「睡眠の質」に課題

同社が実施した調査では、日本人旅行者の約9割が日常的に「睡眠の質」に課題を抱えており、特に入眠困難や途中で目が覚めるといった悩みが多いことが明らかになった。また、旅行者の88%が朝食ビュッフェを利用している一方で、朝食を取らない人のうち、約4割(41%)は「時間がない」ために朝食を抜くことがあり、約2割(19%)は「寝過ごした」ことが理由だと答えている。さらに調査では、「心地よい香りや味」が一日の良いスタートに欠かせない要素であることも明らかになった。

こうした背景を踏まえ、ビジネスと観光の拠点として利便性の高いホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋に新設された「プレミアムルーム」において、10月20日より、朝食の香りで目覚める宿泊プランの提供を開始する。同プランでは、世界初となる"朝食の香りで目覚める"時計「ブレックファスト・アラームクロック」を使用した目覚めを体験できる。予約期間は2025年10月18日～2026年3月29日、宿泊期間は2025年10月20日～2026年3月31日までとなる。

朝食の香りで目覚める宿泊プラン

快適性を追求した客室設計

2025年8月に登場したプレミアムルームは、より快適で充実した滞在を提供するために設計された。20㎡以上のゆとりある空間に加え、全室にネスプレッソ カプセル式コーヒーメーカーを完備。大型フラットスクリーンに映し出される好みのチャンネルを観ながら、芳醇なコーヒーを楽しめる。さらに、同ルームは全室が大阪御堂筋のダイナミックなシティビューを一望できる16階以上の高層階に位置しており、宿泊者には特典としてフランス産などの赤ワインまたは白ワインを1滞在につき1人1杯提供する。

上質な睡眠をサポート

予約制の24時間利用可能なフィットネスジムで、いつものワークアウトをこなした後は、リラックス効果の高い「パワーシャワー」や、高品質のベッド、硬さが選べる枕を用意する「Premium Rest」で、上質な睡眠をサポートする。

和洋多彩な朝食メニュー

また、ホリデイ・インエクスプレスでは、すべての宿泊ゲストに和洋多彩な朝食メニューを無料で提供する「Prime Morning」のサービスを実施している。ホテルで朝食をとる時間のないゲストは、コーヒーとパンやフルーツを「Grab & Go」バッグに入れてテイクアウトで利用できる。