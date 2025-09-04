味の素が展開する「グリナ」とエアウィーヴは10月17日、質の高い睡眠を提供するコラボレーション企画第1弾として、「ストレス軽減!ぐっすり快眠宿泊プラン」を横浜ベイホテル東急(神奈川県横浜市)で開始する。

睡眠サポートサプリメント「グリナ睡眠ケア&ストレスケア」の主成分であるアミノ酸"グリシン"は、入眠時の深部体温を低下させ、すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質を向上、翌日の疲労感の軽減にも効果があることが報告されている。一方、エアウィーヴの寝具も、素材の優れた通気性によって入眠時の深部体温が大きく低下し、深い睡眠量が増加することがこれまでの研究で明らかになっている。今回の企画は、この「深部体温の低下」という共通点から実現した。

横浜ベイホテル東急では2014年より、特別階「ベイクラブフロア」の24階客室にエアウィーヴを導入しており、今回のコラボレーションではその客室に宿泊し、グリナ睡眠ケア&ストレスケアを試すことができる。さらに内田直氏(早稲田大学名誉教授/すなおクリニック院長)監修の睡眠に関するTipsも冊子にて用意。「その日の疲れをその日に取る」をコンセプトに、コラボレーション企画限定の宿泊プランを提供する。宿泊期間は2025年10月17日～12月18日まで。