レアルは9月15日、ホテル「Rinn Gion Hanatouro」にて着物・浴衣のレンタル付き宿泊プランの販売を開始いたしました。
同プランでは、「京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店」と提携のもと、着物一式(帯・かばん・足袋・草履)が利用できる特典がついている。
男性着物一式も用意しているほか、女性のヘアセットや帯飾り付け放題にも対応している。
レンタル品の返却は、ホテルまたは店舗のいずれかを選択できる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
Z世代とはたらく 第94回 【漫画】休日カフェで後輩をみかけて、声をかけようとしたが…
大人になって変わったこと 第77回 【漫画】大人が「安いもの」を安易に買わない深い理由
タワマン暮らし 第108回 【漫画】「別にタワマンに住まないんだけど…」友達の家に遊びに行っただけなのに始まること
田舎あるある 第128回 【漫画】田舎住みの祖父母にとっての楽しみは…
主夫の暮らし 第100回 【漫画】妻の「洗濯しといたよ」の意味が、僕のと違う件
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。