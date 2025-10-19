元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で10日に公開された動画に出演。阪神・佐藤輝明が達成した40本塁打の価値を熱弁した。

赤星憲広氏

「50、60発ぐらいの価値がある」

今シーズンは139試合に出場して、打率.277、40本塁打、102打点を記録、本塁打と打点の2冠王に輝いた佐藤。39本塁打、99打点の状態で迎えたシーズン最終戦では本塁打と打点を記録し、見事に大台をクリアすることとなった。

この成績に対し、赤星氏は「こうやって投高打低と言われてるなかで40発打つっていうのは、50本くらいの価値あるよね」と、投手有利の時代でこの成績を残したスゴさを絶賛。

また、赤星氏は「レイエスで32本でしょ? 外国人選手で32本」「変な話、本拠地がエスコンだから。エスコンって意外と狭いんですよね。それで風に影響されないでしょ? って考えたら風に影響される甲子園で40発っていうのは、スゴいなと思う」と、日本ハムの助っ人であるフランミル・レイエスと比較して、佐藤のスゴさを解説した。

さらに、赤星氏は「ちょっとこれは申し訳ないですけど、過去を遡って40発以上打ったシーズンで考えたら、たぶん全然ボールが違うと思うんです。ピッチャーのレベルも違うから」「って考えると、本当に50、60発ぐらいの価値があると思うんだよね」と、佐藤の偉業をたたえていた。