阪神 vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 西武
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去2試合: 西武2勝-阪神0勝（6/4 西武4-2阪神 (西武)、6/3 西武3-2阪神 (西武)）

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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 阪神 62 33 28 1 .541 0
3 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 61 23 35 3 .397 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 65 40 23 2 .635 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 66 36 30 0 .545 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 8
6 楽天 63 23 39 1 .371 16