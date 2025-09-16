元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で10日に公開された動画「赤星が勝手にMVP発表!!」に出演。阪神の優勝で、藤川球児監督が証明したことを語った。

赤星憲広氏

藤川球児監督から言われていたこと

阪神の優勝を振り返り、赤星氏は「コーチ経験も監督経験もない人が(監督として)どうなんだって、いろんな人が言いますけど、藤川監督がしっかりと結果を出してくれましたので、関係ないって話ですよね」と持論を展開する。

続けて、赤星氏は「皆さん、覚えてますか? 今年の最初、藤川監督になったとき、ヘッドコーチもたてなかった。『初めての監督なのに、ヘッドコーチおらんくて勝てるか!』って言ってた。いりませんでしたね」とも述べ、「実は、藤川監督から『ヘッドコーチがどのくらい必要かってこともそうだし、一回も経験がない人間が勝てるかって、みんな言ってるけど、絶対証明しますから』って言われてたんです」と告白。

その上で、赤星氏は「これを達成したっていうのはすごく大きいと思う」と賛辞を贈りつつ、「ただ、ヘッドコーチは置かなかったけど、藤本コーチと安藤コーチの2人が、ヘッドっていう名前(肩書)じゃないけど、ヘッド的な立場で支えてくれたことがすごく大きかった」と自身の見解を明かしていた。