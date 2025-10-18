元横綱・三重ノ海の孫でモデルの嵐翔真が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。

嵐翔真

嵐は、「MEN'S NON-NO Special Stage」に登場。190cmの高身長にロングヘアで存在感を放ちながらランウェイを歩いた。

出演後、嵐は「今日はほんと楽しかったです! 動画見返したら去年よりいいウォーキンができていたので安心しました! 正直、歩いている途中の記憶とか緊張しすぎてほぼないんですけど、終わった後になんか『ぷはぁっ』てなりました! 笑 楽しかったってことです!」とコメント。「今後は、メンズノンノモデルとしてもっと活躍してメンノンを盛り上げられる存在になりたいです! そして、役者としてももっと芝居のスキルを磨いて皆様に楽しんで頂けるようなエンターテイナーになります!」と抱負を語った。

「GirlsAward」(ガールズアワード)は、2010年から開催している日本最大級のファッション＆音楽イベント。28回目となる今回のテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。2000年代に人気を集めた“着せ替えゲーム”のように、GirlsAwardでお気に入りのアイテムを選びながら、自分らしさを思いきり楽しんでほしいという思いが込められている。