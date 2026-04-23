SKY-HIから直接スカウト、嵐・松本潤への憧れ STARGLOW・RUI×GOICHIが明かす「表現者としての原点」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。4月12日（日）、19日（日）の放送では、5人組ボーイズグループ「STARGLOW」からRUIさんとGOICHIさんをお迎えしました。BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕生し、今年1月にデビューを果たしたばかりのフレッシュな2人の素顔に迫りました。スタジオに現れた2人のファッションに、きゃりーは「BMSGファミリーの方はいつも私服がおしゃれだなと思っていて」と目を輝かせます。この日、GOICHIさんはニット帽を被っていましたが、実はこれ、先に持っていたRUIさんの私物を真似して購入した「お揃い」のアイテムなのだとか。趣味が合う2人は、他にもお揃いのアイテムが多いそうで、グループ内での仲の良さが伺えます。現在、18歳のRUIさんと19歳のGOICHIさん。まだ10代ながら、この1年の生活の激変を「本当にここ1年でガラッと生活も変わって、第二章の幕開けという感じです（GOICHI）」「山あり谷ありですね（RUI）」と振り返ります。2人がアーティストを志したきっかけは対照的です。GOICHIさんは小学1年生のときに嵐の松本潤さんに憧れてダンスの世界へ。一方のRUIさんは、クイーンやロックミュージック、さらには洋楽・邦楽問わずバンドサウンドからインスピレーションを受けてきたと言います。BMSGとの縁も深く、RUIさんは「4、5年前にBE:FIRSTが誕生したオーディション（THE FIRST）に参加していて、そこで日高社長（SKY-HI）にスカウトいただいてBMSGのトレーニングを始めました」と、直接スカウトを受けた経歴を明かします。GOICHIさんは、オーディションを経てデビューを掴み取った今も、ボイトレやダンス、演技レッスンなどストイックな日々を過ごしています。デビューから数ヶ月。街中で声をかけられる機会が増えたというGOICHIさんは、「日常の中でふとアーティストモードに切り替わる瞬間に実感を覚える」と語ります。また、RUIさんはライブのステージから見える「ファンの皆さんのキラキラした瞳」に、自分たちの今の立ち位置を再確認しているようです。グループとしての魅力を問われると、「5人それぞれの声に強い個性があり、誰が歌っているか一瞬でわかる『ソロアーティストの集団』のようなところ」とGOICHIさん。RUIさんも「笑顔が絶えず、幸せに活動できているのが一番の魅力」と笑顔を見せました。ここで、きゃりーが多忙な日々のなかでのご褒美や息抜きについて伺うと、GOICHIさんのマイブームは「事務所にあるサウナ」で、サウナのためだけに事務所に行くこともあるほどハマっている様子。対するRUIさんは京都が大好きで、YouTubeで京都のライブ配信を眺めるという風流な趣味の持ち主。清水寺などの静かな景色を眺めて癒やされていることを明かしてくれました。トークは2人のプライベート話へと移っていきました。まず飛び出したのは、最近のハマりごと。GOICHIさんが熱を上げているのは「Nintendo Switch 2」でのゲーム。「昨日も夜中までメンバーのKANONと一緒に『マリオテニス』をずっとやっていました。お互いに同じキャラ、同じラケットを使って対等な条件で（笑）。負けず嫌いが出て、勝つまでやり続けちゃいました」と、メンバー間の仲の良さと、意外な勝負師としての一面を告白。しかもKANONさんの家でプレイしていたそうです。一方、RUIさんがハマっているのは「健康的ルーティン」とのこと。「以前は不健康すぎて、今は朝起きて白湯を飲んで、ヨーグルトを食べる生活に切り替えました」と語るRUIさん。その成果は凄まじく、顔のニキビがなくなっただけでなく、体脂肪率は驚異の7.7％に！ これにはきゃりーも「本質的すぎる！ 素晴らしすぎる！」と大絶賛。パフォーマンスの向上も実感しているというRUIさんの言葉からは、プロならではの姿勢が伺えました。番組後半の「Chapter #0ライブラリー」では、背中を押してもらった作品をゲストの方に教えていただきました。RUIさんが挙げたのは、オダギリジョーさん主演の映画「HAZARD ハザード」（2006年公開）。「数年ぶりに見返したとき、自分の背中に羽が生えたような感覚になりました。人生を変えられる作品とかではないんですけど、自由を求めている人にぜひ見てほしいです」と、自らの表現の根源にある「自由」への渇望を語りました。対してGOICHIさんが選んだのは、ラッパー・ZORNの楽曲「My Life」。「父親がZORNさんと繋がりがあって、小学生のときに初めて聴いたラップです。なにげない日常を美化するような歌詞で、洗濯物を干すことさえもヒップホップだみたいなリリックがあるんですけど、この肯定する歌詞に僕のヒップホップの軸が作られました。アーティストになるために必要不可欠だった1曲です」と理由を明かしました。番組の最後、きゃりーは2人との時間を振り返り「なんか凄く癒されました。2人のフレッシュな気持ちに触れて、私も初心に帰ろうと思えた。全力で応援させていただきたいです」と、すっかり彼らの魅力にハマったようでした。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN