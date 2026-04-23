NiziU RIKU、新曲の第一印象は「これ、私たちが歌うんですか？」これまでのイメージを覆す新たな挑戦を語る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。4月16日（木）の放送では、MAYA、NINA、RIKUの3人が2nd EP「GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU」をピックアップ。ここでは、冒頭を飾る「Too Bad」について深堀りしていきました。

――今までとは違うベクトルの楽曲「Too Bad」

MAYA：今日の授業は、4月1日にリリースされた2nd EP「GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU」についてお話ししていきます！ まず1曲目に収録されているのが「Too Bad」ですが、最初に聴いたときはどんな印象でしたか？

NINA：おしゃれ〜！

RIKU：「これ、私たちが歌うんですか？」って思った！ ずっとスタッフさんから「ちょっと今までとは違うよ！」って聞いてたやん。

NINA：「ちょっとトレンディだよ」って言われたよね。

RIKU：どんな感じなんだろうと思っていたら、お〜って。

RIKU：ガイドのボーカルのほうからなんかちょっと違う雰囲気。

NINA：かっこいいっていうか、シックって感じ！

MAYA：割といつのタイミングでも合うと思う。

RIKU：振り付け好きかも！ ダンスは踊っていて楽しい！ 頭をグルって回したりとか、目に持ってくるときとかも好き。

NINA：サビも全体的にめっちゃいい！

RIKU：サビが1番好きかな！

MAYA：しかもこれ、アリーナツアーが初披露だったよね。だから2月14には初披露していたよ。

MAYA：2か月前から！ ツアーが始まったときのWithUのどよめきを覚えてる！

NINA：みんな口がパカーンって開いていたもんね！

MAYA：パフォーマンスも曲も楽しんで聴いてみてください！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info