長野久義「『すごくきれいな方だな』と思っていましたけど…」引退試合で初めて会った"長野ファン"のアーティストとは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 4月19日（日）の放送では、3月14日におこなわれた長野の引退試合のエピソードを語りました。

【あなたのゴールデンタイムを教えて】

佐藤：リスナーの皆さんから、日々のなかで一番輝いているときを教えていただき、今後の人生を輝くためのヒントを探していく、おなじみのコーナーでございます。

◆長野「初めてお会いして…」

＜リスナーからのメッセージ＞

「初めての育児に日々奮闘している我が家のゴールデンタイムは、娘が眠った後のひとときです。その束の間に、デビュー当時からずっと応援しているシンガーソングライター・miletさんの楽曲を聴いて癒やされています。そんななか、miletさんのSNSで、長野さんの引退試合を観に行き、一緒に写真も撮ってもらったことを興奮気味に綴られた投稿を見ました。娘が生まれたばかりで、引退試合もmiletさんのライブも泣く泣く諦めていたのですが、推しと推しのツーショットを見た瞬間、そんなモヤモヤも全部吹き飛んで最高の気分になりました！ また、長野さんとmiletさんの共演が見られたらうれしいです」

長野：miletさんが引退試合を観に来てくれました。

佐藤：昔から長野さんのことを応援してくださっていたのですね！

長野：そうだったみたいですね、はい。

佐藤：実際にお会いしてどうでしたか？

長野：初めてお会いして、SNSとかで見ていて「すごくきれいな方だな」と思っていましたけど、本物にお会いすると、もっときれいな方で。

佐藤：私も、前の仕事で朝の情報番組を担当していたときに、miletさんがスタジオで生ライブをしてくださったことがあったのですが、小柄なのに歌声がすごくパワフルですよね！

長野：そうですね。

佐藤：（この番組に）ゲストで来てくれるかも……？

長野：いや……忙しいんじゃないですか？

佐藤：なんでそこで遠慮するんですか（笑）。

長野：（笑）。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/