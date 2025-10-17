フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では放送開始30周年を記念し、話題を集めた作品と「その後」の物語を5週連続で放送。第3弾となる19日は、家庭に居場所を失った少年少女たちと、彼らを支え続けた“熱血和尚”廣中邦充さんとの交流を追った「おじさん、ありがとう～ショウとタクマと熱血和尚～」(2019年)を放送する。

愛知県岡崎市の山あいにある小さな寺は「平成の駆け込み寺」と呼ばれ、非行や虐待、いじめ、薬物依存などで親元を離れた子どもたちの「居場所」になっていた。

その寺で壮絶な思春期を過ごしたショウとタクマ。非行グループに属していたショウは、バイクの窃盗を繰り返し、13歳にして少年鑑別所に送致される寸前だった。兄貴分のタクマもまた「九州の中学生ヤクザ」と異名を取るほどの問題児だ。

そんな2人を受け入れたのが、住職の廣中邦充さん。子どもたちに「おじさん」と慕われ、時に叱り、時に抱きしめながら、父親のように寄り添い続けた。ショウは少しずつ落ち着きを取り戻していくが、ある日、事件が起きる…。

一方、廣中さんの体はがんに冒され、脳への転移が判明。命と向き合いながら、最後まで子どもたちに手を差し伸べ続けた。

大きな反響を呼んだ放送から6年…寺ではおじさんの七回忌が行われた。かつて熱血和尚に救われたショウとタクマ、寺で過ごした子どもたちの「その後」が描かれる。

家庭に居場所を失った少年少女と、彼らを支え続けた住職との12年にわたる記録は放送時に大きな反響を呼び、民放連賞・テレビ教養部門最優秀賞、ATP賞テレビグランプリ、ニューヨーク・フェスティバル・銀賞など、国内外で番組歴代最多となる受賞を果たした。

ナレーションは森川葵、30周年ナビゲートは宮崎あおいが担当する。

(C)フジテレビ