シャトレーゼは、芋や栗など秋の味覚を使用したスイーツが勢揃いする「秋フェア」を、フェア実施店舗にて10月3日より順次開催している。

香るキャラメルと焼き芋クリームのズコット

「香るキャラメルと焼き芋クリームのズコット」(464円)は、塩味をきかせたサクサク食感の加賀棒ほうじ茶サブレに、上品な甘さのシルクスイートクリーム、紅はるか芋の甘露煮、キャラメルクリームを重ねた。さつまいもの甘みに、ほうじ茶の香ばしい香りとキャラメルのほろ苦さを合わせた、フェアでしか食べられない、秋らしい特別なケーキという。

このほか、深まる秋にぴったりの、秋色ケーキとして、「お芋たっぷりモンブラン」(486円)、「国産和栗のモンブラン」(626円)、「栗とさつまいものプレミアムショート」(518円)が発売された。

2種のお芋と栗のあんみつ

「2種のお芋と栗のあんみつ」(367円)は、芋と栗を一緒に楽しむ、大満足のクリームあんみつ。紅はるか芋の甘露煮、紅芋餡、栗甘露煮といった秋の味覚を中心に、自家炊きの粒餡や塩豆、白玉風団子、寒天を彩り豊かに盛り合わせた。中央に添えたホイップクリームがそれぞれの素材をやさしくつなぎ、味わいに絶妙なハーモニーを生み出す。

このほか見た目にも美しい、秋香る和スイーツとして、「一粒栗大福マロンクリーム入り」(194円)、「栗餅」(1個162円)が販売された。

「濃密ヨーグルト風アイスクリーム/濃密生キャラメルアイスクリーム」(1個167円)は、ねっとりと濃密でジェラートのようななめらかさのアイスクリーム。自家製ヨーグルトと北海道産生クリームを使用した、クリーミーで甘酸っぱいヨーグルト風味と、2種類のキャラメルと北海道産生クリームを合わせた、ほろ苦くて香ばしい生キャラメル味の2つを用意した。濃さも食感も、満足度の高い贅沢アイスとなっている。

このほか、秋冬のご褒美に、濃厚リッチなアイスとして、「リッチミルクバー」(1本129円)、「チョコバッキーカジゴン」(1本108円)が販売された。