柄本明から合図→そのまま何も言わず去っていく　後日、意味を尋ねると…その返答に杢代和人が感動

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(毎週土曜23:40 ～24:35)で、大学生・神代大輝を演じる杢代和人が、ドラマの見どころを語った。

豪華キャストが毎話ゲスト出演

――神代大輝は、どんな役どころですか?

大輝は、周囲の人から影響を受けてどんどん成長していくキャラクターだと思っています。物語の冒頭では優柔不断な大学生で、お金のない状態から始まって…。でも「介護スナックベルサイユ」と関わるようになって、人の温かみに触れることで人間的に成長していきます。

――演じる上で心がけていることなどありますか?

闇バイトに手を出してしまった大輝は、不安を抱えています。心を開くことができなかったり物事を信じられなくなると思うので、あまり笑顔を見せず、常にかたい表情でいるよう心がけています。

――個性派から演技派まで豪華キャストが、毎話ゲスト出演するのもみどころです。

「レジェンド」と呼ばれている俳優の方々と共演できる機会は、僕のような若手にはそう多くはありません。皆さんから学べることは本当に多く、「ベルサイユ」というスナックの存在を一番喜んでいるのは、高齢者のお客さんたちではなく、僕なのかもしれません(笑)。

柄本明から合図「忘れられない出来事」

――ゲスト出演者の方との共演で、何か印象的なことはありましたか?

第2話に出演された柄本明さんです。共演シーンは、僕のクランクインの日でもあって、とても緊張しました。柄本さんは、僕が演技をしている様子をじっと見ておられて、最後に目があった時に合図を送って下さったのですが、そのまま何も言わず去っていかれたんです。後日、勇気を出して「あれはどういう意味だったんですか?」とうかがったところ、「いやいや、あなたの芝居ができていたから」とおっしゃってくださって…。頑張った甲斐がありましたし、忘れられない出来事です。

――宮崎さんも初共演です。印象は変わりましたか?

出演者の方をはじめ監督やスタッフ、エキストラの方々までたくさんの方とお話しをされていて、現場では 宮崎さんの笑い声がひろがっています。陽気で笑い方が豪快な監督がいるのですが、宮崎さんが小声で「笑い方がすごいでしょう!」とツッコミを入れていらっしゃったので、ぐっと距離が縮まりました。

――ドラマのみどころを教えて下さい。

このドラマの一番の見どころは、魔法のワインを飲んだお客様のストーリーだと思います。そこを楽しんでいただきつつ、その光景を見た大輝がどんな影響を受け、どう変わっていくのか、大輝の成長に注目していただけると嬉しいです。来週の第3話では、これまでとは違う大輝を見ることができると思うので、是非楽しみに待っていてください!

――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。

人生の最後に魔法のワインを飲んで、会いたい人に会う。僕がこの台本を読んで強く感じたのは、生涯を通じてさまざまな経験を積み、多くの思い出を作ったからこそ、人生の最後に誰かに会いたいと強く願うのではないかということでした。僕自身も、これからの人生でたくさんの思い出を作っていきたいなと思いましたし、視聴者の皆さんにもそんなことを感じていただけたら嬉しいです。

(C)東海テレビ