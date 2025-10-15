｢YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。｣がブランドメッセージのジーユーは、唯一無二の存在感を放つファッションブランドUNDERCOVERとのスペシャルコレクション「UG」を、10月24日より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。

「UG」は、高橋盾氏率いるUNDERCOVERのチームが商品のデザインだけでなく、商品のフィッティングやキービジュアルの制作など全ての工程に携わっているスペシャルコレクション。

本コレクションは「Silent/Noise」をコンセプトに、日常の生活にささやかな違和感(Noise)やサプライズをもたらす、遊びの効いたデザインや自由なスタイリングを提案する。デザインと品質にこだわり、コレクション以外の商品ともコーディネートしやすいことに加え、1着で幅広い着こなしができるリバーシブル仕様など実用性も高い商品を、ジーユー価格で購入することができる。

2025年秋冬のコレクションは、高橋氏が描きおろしたレオパード柄をデザインしたリバーシブルで着用できるブルゾンや、25年春夏コレクションで登場した架空のハンバーガーショップ「ノイズバーガーショップ」の新グラフィックをプリントしたヘビーウェイトスウェット、25年秋冬コレクションの特徴的なディテールであるシガレットポケットをデザインしたユーティリティパンツなど、定番アイテムの新たな一面をお楽しみいただけるラインナップ。

またE.T.とのトリプルコラボレーションが実現したグラフィックTシャツが初登場するほか、主人公の少年が着用していたチェック柄のシャツからインスパイアされたシャツやグッズなど、遊びの効いたスタイリングを叶えるアイテムも登場する。

今シーズンも、着こなし方次第でジェンダーや世代を問わず楽しめる「UG」にぜひ注目して欲しい。

コレクション概要は以下の通り。

販売期間は、10月24日より販売開始。ジーユー店舗およびオンラインストアで販売予定。※アイテムにより一部店舗およびオンラインストアのみ販売

商品数は全21型で、価格帯は590円~8,990円。

商品ラインナップを紹介する。

商品ラインナップ一覧

商品ラインナップ一覧

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. *E.T.のアイテムは、Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC )との商品化契約に基づき、株式会社ジーユーが企画・制作した商品。