三井住友フィナンシャルグループ、三井住友カード、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、CCCMKホールディングスは10月3日、「Vポイント」を展開するCCCMKHDの資本再編について合意したことを発表した。

CCCMKホールディングス株式会社の資本再編について

三井住友カード、CCCMKHDを子会社化

三井住友カードがCCCMKHDの株式を追加取得し、CCCMKHDを三井住友カードの子会社とする。併せて、CCCMKHDがCCCから自己株式の一部を取得することにより、CCCMKHDの資本構成は現状の「三井住友カード20%:三井住友フィナンシャルグループ20%:CCC60%」から「三井住友カード55%:三井住友フィナンシャルグループ25%:CCC20%」となる。なお、本資本再編は2026年3月末を目途に実行される。

また、CCCMKHDの商号は「Vポイントマーケティング」へ、代表者は広田精吾氏(現CCCMKHD 代表取締役副社長)への変更が予定されている。

「Vポイント」を金融主導の共通ポイントに

SMBCグループとCCCグループは、Vポイントを「金融グループが主導する唯一の共通ポイント」へ飛躍させるため、今回の資本再編を行う。Vポイントは今後、三井住友カードを主体にSMBCグループの総合力を活かし、「No.1のポイント」と「No.1のデータベースマーケティング」を目指すとしている。

Vポイントの利得性・利便性の更なるレベルアップ

具体的取り組みとして、VポイントアプリとVポイントPayアプリを統合し、SMBCグループのデジタルサービス「Olive」や「Vpass」などとの連携を強化し、各種機能やサービスの利便性・品質をより一層向上していく。

また、SMBCグループが有する口座データ、決済データ、CCCMKHDが有する購買データ等を組み合わせ、多面的かつ高品質なデータベースを構築する。三井住友カードが持つ先進的AIエンジン(ユニバース)を使った高度なパーソナライズ分析により、消費者ニーズにマッチした「Vクーポン」を提供するなど、よりお得な情報を配信していく。

さらに、Oliveを中心とした金融サービスでのVポイントの利用範囲を広げ、非金融事業の展開にも活用するなどするなど、同ポイントの価値をさらに高めていく。また、CCCグループが持つ文化的価値やエンターテインメントを融合させた特別な体験を提供する。

データベースマーケティング事業の加速

世の中のデジタル化に伴う顧客ニーズの変化に対応したデジタルギフトサービスやデジタル販促サービスなどの提供を通じ、消費者と事業者にVポイントのメリットを提供していく。また、Vポイント関連アプリやSMBCダイレクト、Vpassアプリなどを活用した広告配信についても、本格的に検討を進めていく。

さらに、従来のVポイント提携企業やカード加盟店に加え、メーカーなど幅広い事業者に向けてサデータベースマーケティング事業のサービス提供を拡大し、商品単位でのデジタル販促サービスやオウンドメディア広告の提供により、提携企業やカード加盟店とも協力・連携した購買促進を実施していく。

CCCとの協業によるSMBCグループの店舗戦略の進化

本資本再編により、CCCMKHはCCCグループから三井住友カードの子会社となるが、CCCグループとSMBCグループの協業関係に変更はなく、リテール事業の各方面においてさらに深化させ、強固な関係を維持していく。

1.Oliveの価値向上に繋がるストアデザイン

CCCグループのノウハウを活かして、地域に根差した体験型イベントの企画や店舗デザインの設計を協業し、来店者がOliveの価値を体験できる場所づくりを進めていく。

2.多様な顧客向けサービスの強化

SMBCグループとCCCグループの顧客に向けて、特別感のある上質な金融サービスを体験できる店舗作りや、これまでにない発見と心躍るライフスタイルを軸とした新たな顧客体験価値の提供を進めるなど、金融とライフスタイルの両面で欠かせない場所や体験づくりで、新たな価値を創造すべく取り組んでいく。