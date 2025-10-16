アサミズカンパニーは、国鉄時代に製造され、JR東日本の発足後も長きにわたり活躍した特急形電車185系の完全引退を記念し、4種類のグッズを数量限定で予約販売すると発表した。アクリル置き時計、バスタオル、御朱印帳、ペンケースを用意した。

「185系電車アクリル置き時計」

185系は国鉄時代の1981年に登場し、特急「踊り子」などで活躍した後、運用開始から40年を迎えた2021年3月12日に定期運行を終了。その後は臨時列車で活躍したが、今年5月末にB6編成が廃車回送となり、最後の編成となったC1編成も6月に引退。185系は完全引退となった。

アクリル置き時計は横約17cm・縦約8cmのアクリル板に185系の特徴だった側面の斜めストライプをあしらい、特急「踊り子」のヘッドマークを掲げた前面のイラストを配したデザインで、価格は5,940円。リズム時計が販売するムーブメントを使用している。

「185系電車バスタオル」

「185系電車御朱印帳」

「185系電車ペンケース」

バスタオルは大きさ約120cm・60cm。ポリエステル55%・綿45%の生地に日本国内で印刷加工を施し、185系の前面・側面と側面の斜めストライプを大胆に描いた。価格は3,630円。御朱印帳(2,860円)は約18cm・12cmの蛇腹24折(両面48面)。表紙・裏表紙に185系の斜めストライプをあしらい、裏表紙に185系の前面イラストを配した。ペンケースは約21cm・5cm・6cmのPVC製で、側面や底部も含めて車両意匠を印刷で表現した。価格は1,980円となる。

各商品とも楽天市場「アサミズカンパニー」ページで予約受付を行い、11月中旬以降に順次発送を予定している。