フタバ食品は、発売21年目を迎えた大容量モナカアイス「ダンディー チョコレート」と、アニメ『機動戦士ガンダム』に登場するシャア&シャア専用ザクとのコラボレーション企画を実施する。

「ダンディー チョコレート」(220円)は、働く男性をターゲットに2004年に発売した大容量モナカアイス。圧倒的なチョコ感と“バキザク食感”が長年多くのファンに愛され、 2024年には発売20周年を迎えた。

そして迎えた21年目の新たな展開として、世代を超えて愛され続ける『機動戦士ガンダム』のシャアとシャア専用ザクとのコラボレーションが実現。“ダンディーでしか体験できない食感”を追求し、食感や味わいのすべてを進化させた新型「ダンディー チョコレート」の魅力をリニューアルパッケージとスペシャルコラボ動画【ダンディーチョコレート】「これがニュータイプか！」篇を通じて打ち出す特別企画。

また、「ダンディー チョコレート」と『機動戦士ガンダム』シャア＆シャア専用ザクのコラボを記念し、公式サイトから応募した人の中から抽選で500人に、オリジナルQUOカード1,000円分がプレゼントされるキャンペーンが実施される。応募期間は10月14日10:00から12月13日23:59まで。

本コラボ動画は、“バキザク新食感”という商品の特長と、真っ赤な装いの新パッケージデザインから着想を得て、『機動戦士ガンダム』の人気キャラクターシャア&シャア専用ザクとのコラボレーション演出を実現した。本コラボ動画のための「見せてもらおうか ダンディーチョコレートの進化とやらを。」といったアレンジセリフも、ファンにはたまらない演出が随所に盛り込まれた内容となっている。動画は10月20日より、フタバ食品の各種SNS公式アカウントや交通系デジタルサイネージ(電車内ビジョンなど)で順次放映される。