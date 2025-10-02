パスタ専門店「ジョリーパスタ」は10月2日より、最後の一口まで温かい「鉄板パスタ」3品を販売している。

今回登場する“鉄板パスタ”は、「“鉄板パスタ” 播磨灘産牡蠣のクリームソース～柚子胡椒添え～」「“鉄板パスタ” ナポリタン」「“鉄板パスタ” 粗挽きソーセージと半熟卵のミートソース」の3品。

「“鉄板パスタ” 播磨灘産牡蠣のクリームソース～柚子胡椒添え～」は、クリーミーな味わいの播磨灘産牡蠣や自社製ベーコン、ほうれん草、しめじを使った、熱々クリームソースのパスタ。コク深いグラナパダーノチーズと爽やかなブラックペッパーの香りは、牡蠣の旨みと相性抜群。別添えの柚子胡椒を合わせれば、まろやかなソースにピリッとした辛みが加わる。価格は1,529円。

「“鉄板パスタ” ナポリタン」は、濃厚で程よい酸味のトマトソースを使った熱々のナポリタン。ソーセージやベーコン、ピーマン、玉ねぎ、仕上げに目玉焼きをのせて具沢山な一品に仕上げられている。別添えのはちみつをかければ、トマトの酸味に甘みとコクがプラスされる。価格は1,199円。

「“鉄板パスタ” 粗挽きソーセージと半熟卵のミートソース」は、牛肉と豚肉を絶妙なバランスでブレンドし、フォンドボーと赤ワイン、トマトでじっくり煮込んだジョリーパスタ自慢のミートソースを熱々鉄板パスタにアレンジした一品。半熟卵を絡めれば、まろやかさが加わり、より奥深い味わいを楽しむことができる。価格は1,199円。