お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が15日、都内で行われた「anan AWARD 2025」授賞式に出席。その年を象徴する“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードでボディメイクを受賞した。

見取り図の盛山晋太郎

盛山は、“金のananパンダトロフィー”を受け取ると「よっしゃー!」と喜び、「この金のパンダをもらうために頑張ったと言っても過言ではない」とコメント。「ありがたいことに挑戦させていただいて20キロ痩せたんですけど、SNSで“#私たちの盛山を返せ”というのが日本のトレンドの5位まで上がり、125キロあったときの写真がXを開くたびに出てくる現象が起きまして、SNSを見るたびに走馬灯を見ているみたいでした」と話して笑いを誘った。

続けて、「いろいろ調べると、“#私たちの盛山を返せ”の最初のルーツ、最初に始めたのが、EXITのりんたろー。だったんです。この金のパンダで後頭部をぶん殴ってやりたい」と冗談交えてトーク。そして、『anan』でバックカバーを務めたことを振り返り、「次は表紙をやらせていただきたい」と話していた。

「anan AWARD 2025」受賞一覧

大賞:timelesz

スーパーアイドル部門:大橋和也(なにわ男子)

ボディメイク部門:盛山晋太郎(見取り図)

ボーダレスカルチャー部門:PLAVE

クリエイティブ部門:QuizKnock(伊沢拓司・東問・東言)

カルチャー部門:塚原あゆ子

アスリート部門:北海道日本ハムファイターズ

絶対王者部門:キヨ

ステージ部門:宝塚歌劇団(月組の鳳月杏)

俳優部門:今田美桜