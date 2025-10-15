神栖市教育委員会は、世界最大級のこども創作イベント「ワークショップコレクション inキャリ☆フェス神栖 2025」を11月15日に開催する。開催場所はかみす防災アリーナ(メインアリーナ)(茨城県神栖市木崎1219番7)、開催時間は11月15日9:30～15:30。参加費無料。

「ワークショップコレクション」は、2日間で10万人のこどもたちが参加した、世界最大級のこども創作イベント。神栖市ゆかりの企業・事業所・大学の協力を得て、こどもたちがいつもとは違う大人たちと出会い、触れ合い、交流できるとっておきの体験が集まる。参加受付はイベント当日に行う。また、一部、材料費等の参加費が必要なワークショップもある。

出展ワークショップは、サッカー体験コーナー(鹿島アントラーズ)、バスケットボール体験(鹿島石油株式会社鹿島製油所)、子供も大人も看護・医療体験(茨城県看護協会)、「みんなの水」どう守る? チョット体験!(茨城県鹿島下水道事務所)、日本を支える船とお仕事について(国土交通省 関東運輸局 茨城運輸支局 鹿島海事事務所)、神栖未来の旅～大学生と未来を探そう～(筑波大学特別活動研究会)など。

また、音楽ホールプログラムでは波崎第三中学校と波崎第四中学校による吹奏楽部の発表、大学生と一緒に自分の夢やこれからを考える「中学生キャリアサミット」、パラリンピックで金メダルを獲得した競泳選手・木村敬一さんを招いた「金メダリストがやってくる!」、1階東側コリドープログラムでは「中学生が挑む、起業体験」を実施する。