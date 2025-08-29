海技教育機構は、現在2026年度総合型選抜の入学願書の受け付けを行っている。9月20日に行われる｢2026年度総合型選抜｣入学願書の出願期間は8月18日～9月10日(※必着)。

2026年度総合型選抜の実施校に関して、航海に特化した航海専科を設置しているのは、国立小樽海上技術短期大学校、国立唐津海上技術短期大学校。航海・機関を共に学べる専修科を設置しているのは、国立宮古海上技術短期大学校、国立清水海上技術短期大学校、国立波方海上技術短期大学校。

なお、総合型選抜は受験希望校のOpenCampus等の参加が必須だ。受験校以外に第2希望の学校を申請できる第2希望制を検討している方は、第2希望校もOpenCampusや学校説明会等の参加が必要となる。今後開催する学校説明会・OpenCampusは以下の通り。募集要項の資料請求や申し込みは各校HPで受け付ける、また各校では随時学校見学も実施中だ。