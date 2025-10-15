LAPONE GIRLSは15日、公式サイトを更新し、ガールズグループ・ME:IのSHIZUKUが当面の間、活動を休止すると発表した。

サイトでは、「SHIZUKUに関するご報告」と題し、「このたび、SHIZUKUにつきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」と報告。「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より当面の間、活動を休止することとします」と伝えた。

続けて、「日頃より応援してくださっていますファンの皆さま、ならびにご支援を賜っております関係者の皆さまには突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。また、弊社の管理体制及び対応に至らぬ点がありましたことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪。「ファンの皆さまの期待に応えた行動規範を遵守するよう、改めて全アーティストに指導・教育を徹底してまいります」と記した。

ME:Iは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループで、COCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMIの11人で構成。2024年4月にデビューした。