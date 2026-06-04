日向坂46藤嶌果歩＆松尾桜“年下の先輩”について本音トーク！松尾「一番難しいのは、鶴崎仁香ちゃんから見た渡辺莉奈さん」

◆永遠の課題“年下の先輩”問題
藤嶌：ここからは私のコーナーをやらせてください。題して！
【藤嶌の煽り隊!!】
松尾：こちらは、果歩さんがライブでよくする“煽り”。そのテンションで、リスナーさんから届いたメールを紹介していくコーナーです。
＜リスナーからのメッセージ＞
「新しい職場で3人の先輩と仕事をすることになりました。しかし、経験が浅く先輩の1人は年下なので、接し方に不安があります」
藤嶌：なるほど。年下の先輩……桜ちゃんでいう私だ！
松尾：そうですね（笑）。
藤嶌：では、こちらを煽っていきたいと思います！
「おいおいおい、逆に後輩であることをフル活用して甘えちまえよー！ あとな、年上の後輩に遠慮されるほうが気を遣っちゃうんだよ。ガンガン来いよ！ 松尾桜！」
松尾：えー!? いきなり私に飛んできました（笑）。
藤嶌：フフフ（笑）。らぶりー（松尾の愛称）にも来ております。
松尾：あ、（リスナーさんから届いた）セリフだったんですね！ アドリブかと思いました。
藤嶌：そうなのよ。アドリブっぽかったよね。でも、どう思っているんだろう？ とは思う。ぶっちゃけ“年下だけど先輩”ってどう思う？
松尾：え……果歩さんとは1歳差でしたっけ？
藤嶌：そう。
松尾：それもありますし、私が加入する前から活動されている姿を見ているので、あまり年齢差を感じないですし、本当に最初から“先輩”っていう感じですね。
藤嶌：そうなんだ！
松尾：それで言うと、多分一番難しいのは、（鶴崎）仁香ちゃん（2004年生まれ/五期生）から見た（渡辺）莉奈さん（2009年生まれ/四期生）とか。
藤嶌：確かに（笑）！ 仁香ちゃんって今何歳だっけ？
松尾：22歳ですね。
藤嶌：5歳差かぁ。きょうだい構成でいうと、めっちゃ妹だよね（笑）。どんな感じなんだろう？ でも“先輩”って思うか。
松尾：莉奈さんも落ち着いていらっしゃいますもんね。
藤嶌：そうそう、莉奈のキャラもキャラだから……逆に莉奈側の意見を聞きたいかも。後輩だけど年上のメンバーに対して……。
松尾：確かに！ 不思議ですよね～。
藤嶌：そうだね、不思議な気持ち。私も仁香ちゃんの先輩だけど、仁香ちゃんのほうが年上じゃん？
松尾：はい、3歳差くらいですよね。
藤嶌：普通にお姉ちゃんくらいの年齢差だけど、なんかちょっと馴れ馴れしくしちゃうというか、馴れ馴れしく「にゃーん」ってしゃべりかけちゃうのはあるかもしれない（笑）。
松尾：いい関係ですね（笑）。
藤嶌：それで「（年下の先輩との）接し方に不安があります」だから……これは、桜ちゃん側の意見ってことか。
松尾：そうですね……だけど、私は果歩さんより1年多く人生を生きていますが、果歩さんが（日向坂46として）活動してきた1年のほうが、やっぱり重みのある深い1年だなと思うので……確かに難しい問題ですね。
藤嶌：これは永遠の課題ではありますが、まあ楽しくやっていきましょうよ！ ということで（笑）。
松尾：そうですね（笑）。ちょっとずつ距離を縮めていきたいと思います。
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）
放送日時：毎週金曜 11:30～11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46