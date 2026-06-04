乃木坂46賀喜遥香が明かす映画館での“理想の座席”は？「前までは一番後ろの列のど真ん中だったんですけど…」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。5月28日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。本記事では、映画館の座席に関して語った場面を紹介します。

＜リスナーからのメッセージ＞

「突然ですが、遥香先生は映画館で映画を観るとき、どこの席に座りますか？ 最近、兄と映画を観に行った際、私は一番後ろの列の真ん中が良かったのですが、兄は真ん中列の端の席が良いみたいで、少し揉めました（笑）。遥香先生は、どんな理由で席を選びますか？ 良ければ教えてください！ 私は単純にど真ん中で観たいのと、後ろに人がいるのが苦手だからです！」（茨城県 23歳）

◆映画館の理想の席は？

賀喜：確かに！ 私も後ろに人がいるって苦手だなぁ。ちょっと前までは、リスナーちゃんと一緒だった。できれば一番後ろの列のど真ん中で観たいと思っていたんですけど、最近は「もっとスクリーンをド迫力で観たい！」「近くで観たい！」っていう気持ちが生まれて、真ん中の列で観ることが多いかも。ただ端じゃないなぁ。座席表があったら、四角形の対角線を引いた真ん中みたいなところがいい（笑）。

そういえば最近、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（以下、コナン）を観に行きました！ 前の授業（放送）では「まだ行ってない」って言っていたんですけど、ライブのリハーサル終わりに行ったんですよ！ そのときはね……プレミアムシートで観ました（笑）。

（通常料金から）1,000円プラスしたら、横の仕切りもあって、横幅も広くて荷物を置けるプレミアムシートがあるんですよ。肘掛けもちゃんと2つあって、普通の席の肘掛けって共用みたいな感じじゃないですか。だから、右に肘を置きたいなって思っても、「隣の人のドリンクが置いてあるから、肘を置けないな……」みたいなことがない！ これが良くて～（笑）。

普段あまり映画館に行かないので、映画を観に行くときって特別なんですよ。だから、誰にも邪魔されたくない（笑）！ 特にコナンとか、大好きな作品を観るときは気が散るのを防ぎたいから……最近はずっとそうなんですよね。「エヴァ」もそうだけど、大好きな作品は絶対にそこで観ます（笑）！

こういう席に座っていると「大人だな～」って思う（笑）。本当にめっちゃいいので、1回やってみてください！ 1,000円はちょっと高いけど、その分の満足度があります！

――この後も、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の感想を語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info