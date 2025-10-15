【2025年10月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、今週は、韓国風の味わいが特徴的な焼肉弁当や、スープにこだわった豚骨ラーメンなど、スタミナ満点なメニューが目白押しです!

2025年1月の新商品5品まとめ(10月14日〜10月20日)

「韓国風 炭火豚焼肉弁当」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、島根県、広島県、山口県、九州

炭火で香ばしく焼き上げた豚バラ肉を、2種類のコチュジャンを配合した旨辛タレで味わう韓国風の焼肉弁当です。

「高菜チャーハン」(399円)

価格 : 399円

販売地域 : 東北、関東、静岡県、九州

熟成させた高菜の旨みが感じられる、パラパラとした食感の炒飯です。

「ジューシービーフメンチカツバーガー」(248円)

価格 : 248円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ジューシーなビーフメンチカツをふんわりしたバンズに挟んだボリュームのある惣菜パンです。

「濃旨スープの豚骨ラーメン」(572円)

価格 : 572円

販売地域 : 東北、関東、静岡県、近畿

豚骨の香り漂うバランスのとれたスープが特長の豚骨ラーメンです｡

※10月22日以降順次発売

「チーズとバジルソースのトマトパスタ」(464円)

価格 : 464円

販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県

野菜の旨味が感じられるトマトソースに、バジルとチーズのソースを合わせたパスタです。

※10月22日以降順次発売

まとめ

「韓国風 炭火豚焼肉弁当」は、2種類のコチュジャンによる甘辛い味わいがクセになる一品。パラパラ食感の「高菜チャーハン」や、旨みがギュッと詰まった「濃旨スープの豚骨ラーメン」は、本格的な味わいで食後の満足感をたっぷり楽しめます。

そのほか、メンチカツを贅沢に挟んだ「ジューシービーフメンチカツバーガー」や、野菜の旨みとチーズの組み合わせがたまらない「チーズとバジルソースのトマトパスタ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用