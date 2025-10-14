10月も中盤。記録的な猛暑となった夏も過ぎ、秋めいた日も増えてきました。実りの秋とも称されるこの季節。この時期ならではの食材を使用したスイーツも続々登場しています。

本記事では、ファミリーマートで10月14日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ふわもち食感の大福生地が楽しめるチルド大福、コーティングチョコをかけたエクレア、かぼちゃクリームをトッピングしたプリンなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年10月の新作5品まとめ(10月14日発売予定)

本記事ではファミリーマートで10月14日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

ファミリーマート2025年10月のスイーツ新商品まとめ

10月14日発売の新商品は、しゃりっとしたシュガーを練り込んだ一口サイズのたまごぱん、抹茶ホイップと練乳を包み込んチルド大福、ファミマこだわりのチョコをかけたエクレア、かぼちゃクリームをトッピングしたプリン、おさつバターの濃厚な味わいと食感を楽しめるハーゲンダッツアイスクリームなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「しゃりっとしたシュガーのたまごぱん6個入」(185円)

価格 : 185円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

一口サイズの、6個入りのたまごぱん。しゃりっとした食感のパールシュガーを練りこんでいます。

「ふわもち生大福（抹茶ホイップ&練乳）」(149円)

価格 : 149円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ふわもち食感の大福生地が楽しめるチルド大福。抹茶ホイップと練乳を包み込んでいます。

「チョコがおいしいカスタードエクレア」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

チョコのおいしさが際立つカスタードエクレア。カスタードクリームと一緒に口どけするエクレア生地に、ファミリーマートこだわりのコーティングチョコをかけました。

「北海道かぼちゃのモンブランプリン」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

北海道かぼちゃを使用したモンブランプリン。ほろ苦い自家製カラメルとねっとり濃厚なかぼちゃプリンの上に、たっぷりのかぼちゃクリームをトッピングしました。

「ハーゲンダッツ おさつバター&クッキー」(399円)

価格 : 399円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

おさつバターの濃厚な味わいと食感を楽しめるアイスクリーム。蜜いもソースを混ぜ込んだおさつバターアイスクリームを紫いもコーティングで包み、紫いもクッキーとバタークッキーをトッピングした彩り豊かで秋にぴったりの一品です。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。

まとめ

10月14日発売の新商品は、しゃりっと食感のパールシュガーを練りこんだ「しゃりっとしたシュガーのたまごぱん6個入」、抹茶ホイップと練乳を包み込んだ「ふわもち生大福（抹茶ホイップ&練乳）」、ファミマこだわりのコーティングチョコをかけた「チョコがおいしいカスタードエクレア」、たっぷりのかぼちゃクリームをトッピングした「北海道かぼちゃのモンブランプリン」、おさつバターの濃厚な味わいと食感を楽しめる「ハーゲンダッツ おさつバター&クッキー」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用