お笑いコンビ・ランジャタイの国崎和也、ちょんまげラーメンの田渕章裕が12日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』で対談。大好きな漫画作品について語った。

ちょんまげラーメン田渕も「ホンマに読んでほしい」

「中学生ぐらいに最初読んで、なんかおもろいって思って。大人になって読み直して、クソおもろいって思ったのは古谷実先生の作品」だと語った田渕は、ギャグ漫画『僕といっしょ』が大のお気に入りだと告白。古谷実氏の代表作には、『行け!稲中卓球部』などがあるが、「古谷先生って、ホンマは怖い漫画を描きたかったけど。やりたいことやるためには、知名度得なあかんから。ギャグでめっちゃ有名になったろうって」と裏話を明かしながら、「知らん人おったら読んでほしい」とおすすめした。

また、“絶対に読んでほしい漫画”として、国崎は佐藤タカヒロ氏の相撲漫画『バチバチ』シリーズを、「最高じゃない?」と猛プッシュ。最終章の『鮫島、最後の十五日』まで、『週刊少年チャンピオン』で愛読していたというが、「作者の人、命削って描いてるなって気がつくくらい。ある日、ニュースが出るんですよ。佐藤タカヒロ先生がお亡くなりになったっていう。それが衝撃で……」と吐露。同作は未完のまま、最終回を迎え、「コンビニで最後の1話を買って。家に帰って読もうと思ってたのが、我慢できなくなって。途中の道端で読んだ」と振り返った。

作者の急逝に、国崎は、「ショックとパニック」だったことを明かしながら、「全部奇跡が重なって、ここでしか終われない! っていうところで終わるんです」「作者の死とともに、終わるんですけど……。それをぜひ見てほしい」と熱弁。一方の田渕も、「最初はスマホで読んでたけど、全巻買った」「すごいいいキャラばっかり出てくる。同じ部屋の先輩もめっちゃキャラがいい」と同作にドハマりした様子で、「ホンマに読んでほしい」とアピールしていた。