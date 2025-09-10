「マジで怖かった」かもめんたる岩崎う大、相方にブチギレられた過去「あそこまでキレられたのは…」

お笑いコンビ・かもめんたるの岩崎う大が8月26日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。相方・槙尾ユウスケにキレられたエピソードを語った。

かもめんたる・槙尾「う大さんの前ではあんま出さない」と苦笑

大学のお笑いサークルで出会い、先輩後輩の関係でもあるかもめんたる。岩崎が、「槙尾って意外と怒りやすい。凶暴な面がある」と明かすと、槙尾は、「う大さんの前ではあんま出さない」と苦笑い。しかし、自身が経営するカレー店では、アルバイトと突っ張り棒の買い替えで口論になったそうで、「僕から見たら絶対壊れてなかった。単純に、乗せてる物が重かっただけ」と主張しつつ、「もう一人のバイトにも、“いや壊れてますね”って言われて。“壊れてないだろぉー! ああぁー!”って」とものすごい剣幕でブチギレたと話した。

すると、岩崎は、コンビ結成直後のエピソードを披露。婚活パーティーで司会とネタ見せのアルバイトをしていた2人は、前日にネタ合わせをした後、槙尾が会場までの地図を書いてくれたという。しかし、岩崎は、「書いてもらった地図を忘れちゃった」と言い、「だいたい調べて行けるから。建物の近くに来て、これだなと思って」と回顧。会場の下で槙尾に電話をかけ、「ごめん、地図持ってくるの忘れちゃった」と伝えると、「言った瞬間に、“何のために昨日書いたんだ俺は!”って」と怒鳴られたことを打ち明けた。

「マジで怖かった。あそこまでキレられたのは、それが最後かもしれない」とぼやく岩崎に、とろサーモンの久保田かずのぶも、「沸点どこなん!? 沸点が怖いわ」と恐怖の表情。槙尾は、「覚えてない」の一点張りだったが、岩崎は、「“下には着いてるんだ”って言ったら、ケロッとして。“あっ! 下には着いてるんですね～”って」とぶっちゃけ、久保田は、「何重人格なん!? 怖っ!」と悲鳴を上げていた。