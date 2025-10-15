アクトインディでは、「いこーよファミリーラボ」にて、「子育て世帯の人気ハロウィン仮装」についての調査・分析の結果を10月9日に発表した。同調査は2025年8月に、「いこーよ」会員347人を対象にインターネットを用いて行われた。

2025年の子供のハロウィンの仮装はどうするか聞いたところ、「プリンセスや女性主人公キャラクター」(13.6％)がトップだった。次いで2位「かぼちゃ・パンプキン」(13.1％)、3位「お化け・ゴースト」(12.5％)と、定番キャラクターや手軽に取り入れやすい仮装が支持されていることがわかった。

1～10位までのうち、キャラクター系は合計で約4割(38.3％)。子供のハロウィン仮装はキャラクター系が中心。そのほか「(現時点では)未定」と回答した家庭も17.0％あり、仮装の内容は直前になって決める傾向の家庭もあることがうかがえるという。

年齢別に見ると、全体で2位の「かぼちゃ・パンプキン」の人気は赤ちゃんや幼児層に高い傾向も見られた。

また、仮装衣装の準備方法としては、「インターネットショップで購入」(26.8％)と「100円ショップで購入」(26.5％)が二大主流となっている。また、「去年の衣装をリメイク・再利用」(9.5％)や「手作り」(15.0％)といった、節約やオリジナリティを重視する家庭もみられた。