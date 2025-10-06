【2025年10月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、これからの季節に食べたいキャラメル風味のアイスや、ハロウィンを意識したかぼちゃを使用したシュークリームなど、秋らしい商品が目白押しです!

2025年10月の新商品5品まとめ(10月7日～10月13日)

「7プレミアム マカロンアイス キャラメル」(278円)

価格 : 278円

販売地域 : 全国

なめらかな生キャラメルソースを入れたキャラメルアイスをキャラメル味のマカロンでサンドしたマカロンアイスです。

「もっちりきなこぷりん」(324円)

価格 : 324円

販売地域 : 関東、甲信越、東海、近畿、中国、四国

もっちり食感のきなこぷりんに団子とホイップクリームをトッピングし、お好みで濃厚な黒蜜をかけていただく仕立て。

※10月8日以降順次発売

「とろもちわらびいちごれあちーず」(162円)

価格 : 162円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

くちどけが良くもっちりとしたわらび餅生地で、チーズホイップといちごソースを包んだ商品です。

※10月8日以降順次発売

「パンプキンもこ」(248円)

価格 : 248円

販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、長野県、静岡県、愛知県、三重県、近畿、鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県

黒色のもちもちした食感のもこ生地にかぼちゃペーストを使用したクリームを詰め、オレンジ色のチョコを線掛けしたハロウィンを感じさせるシュークリームです。

※10月12日以降順次発売

「プリンケーキパフェ ヤミいちご」(399円)

価格 : 399円

販売地域 : 北海道、東北、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県

ブラックココアの黒といちごの赤を組みわせたハロウィンらしいパフェ。いろいろな具材を盛り付け、食感も楽しめる仕立てです。

※10月12日以降順次発売

まとめ

チーズソースといちごソースを包んだ「とろもちわらびいちごれあちーず」や、きなこ風味のプリンに団子と生クリームをトッピングした「もっちりきなこぷりん」は、和洋折衷のこれまでにない味わいが魅力の商品。

マカロンでキャラメルアイスをサンドした「7プレミアム マカロンアイス キャラメル」は、一口食べれば口いっぱいに濃厚な味わいが広がります。

また今週からは、ハロウィンらしさ満載の新作スイーツも登場! かぼちゃ風味のクリームを詰め込んだ「パンプキンもこ」や、毒々しい見た目が食べる前から楽しい「プリンケーキパフェ ヤミいちご」など注目の商品ばかりなので、ぜひ店頭に足を運んでみてくださいね。

