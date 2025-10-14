“プチ炎上”も「怖くない」「ドンと来い」　佐久間宣行氏が“貪欲さ”に感嘆したアイドルとは

アイドルグループ・ラフ×ラフの日比野芽奈、齋藤有紗、永松波留が8日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)にゲスト出演した。

佐久間宣行氏

「売れるために、やれるものは全部やる」

「Xで定期的にバズっては怒られたり」と紹介された日比野は、「炎上しちゃって……」と苦笑い。現在、芸歴15年目で、所属事務所は3つ目、グループは4つ目だと明かしつつ、「売れれば何でもいい」と語り、「10歳からやってて、今年24歳になっちゃったので。本当に大焦りです。売れなきゃ」と胸の内を告白。佐久間氏に、「ラーメンが好きで、大食いが好きで、Ｘで“自分がかわいい”ってキャラクターにしてバズったり、軽炎上したりしてるわけ。だから、全部やってる状態」と指摘されると、「売れるためには、やれるものは全部やっていかないと」と意気込んだ。

そんな日比野に、齋藤は、「貪欲さはいいなと思います。カッコいい」と尊敬の念。一方の永松は、「たまにちょっと引きます……。えっ? そこまで言っていいの? って」「傷ついてるのかな? と思ったら、ケロッとしてて」と心配している様子。SNSの“プチ炎上”について、「傷つかなくなりました。今はもう何も怖くない。ドンと来い! みたいな。みんなのほうが心配してくれるけど、全然大丈夫」と話す日比野に、佐久間氏は、「今のアイドルって、Ｘでちょっとやっかいな人に絡まれたら、しゅんとなっちゃうじゃん? ちゃんと理論武装して反論できる」と感嘆していた。

また、グループの総合プロデュースを務める佐久間氏に、「佐久間お父さ～ん!」と呼びかけた3人は、新曲「何満開」を初解禁。13日からは、全国ツアー「ラフ×ラフ LIVE HOUSE TOUR 2025」がスタートしたが、日比野は、「全国ということで思わぬ壁にぶつかってる」と地方での知名度のなさに不安げで、「東京を一歩出たら、結構焦りに焦ってるので。切実に来てほしい」と正直な思いを吐露。永松も、「ラフ×ラフのよさをちゃんと広められるように頑張ります。好きにさせる自信はあるので、ぜひ遊びに来てください!」と懸命にアピールしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。